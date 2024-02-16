Общество

«Зверьё моё»: Полицейские собаки

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 февраля. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли начальник Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области Константин Воронков и его четвероногая напарница Юника. Гость рассказал, сколько собак служат в полиции, чем они занимаются, какие породы лучше всего подходят для такой работы, и какими качествами должен обладать кинолог.

О любви к животным

- Константин Валерьевич, здравствуйте! Познакомьте нас со своей спутницей, которая сейчас прогуливается по студии.

- Это служебная собака породы лабрадор. Зовут ее Юника — если просто. А если сложнее Choco Fairy Tale Юника - так прописано в родословной. Собака молоденькая, ей в ближайшее время исполнится всего два года. Она уже почти год работает в центре кинологической службы по поиску взрывчатых веществ. Юника обслуживает общественные мероприятия по городу и области в части обеспечения безопасности их участников. Мы проверяем все ёлки, рождественские мероприятия, концертные и спортивные, обследуем места проведения крещенских купаний. В общем, практически все массовые мероприятия находятся под нашим контролем.

- Этим занимаетесь только вы и Юника?

- Не только мы. На сегодняшний момент по поиску взрывчатых веществ работают 18 кинологических расчетов по всей области. Ежедневно все служебные собаки держат под контролем безопасность работы и отдыха наших граждан.

- Константин Валерьевич, теперь немного расскажите о себе — с чего начался ваш путь в кинологии? Наверняка, с детства любите животных?

- В кинологической службе я с 2000-го года. Я с детства любил не только собак, а вообще был привязан ко всем животным. Но жизнь сложилась так, что после окончания школы я решил пойти в ветеринарный институт. В итоге окончил Государственную академию ветеринарной медицины в Санкт-Петербурге. В 90-е годы с потребностью в ветеринарных врачах было плохо, хозяйств практически не было. Поэтому принял решение пойти на службу в армию, 5 лет отдал Вооруженным силам. В дальнейшем меня пригласили в УМВД России по Псковской области. И вот уже почти 24 года я работаю в кинологической службе. Все время с собаками. На разных должностях, но с собаками.

- Не посещают мысли вернуться к ветеринарии?

- Уже практически нет, потому что ветеринарных врачей сейчас хватает. Да и время моё немножко ушло. Мне нравится работать в кинологической службе, пока не собираюсь уходить, хоть и выслужены уже все возможные выслуги, которые необходимы для ухода на пенсию. Собираюсь служить дальше, пока есть силы, здоровье, пока устраиваю руководство и пока устраивают своих собак.

- На мой взгляд, кинолог – весьма престижная и при этом сложная профессия, что необходимо, чтобы стать таким специалистом? Какими качествами должен обладать человек?

- Прежде всего, чтобы стать специалистом, нужно любить собак, любить животных вообще. Это самое главное. Во-вторых, нужны огромное терпение и настойчивость для того, чтобы добиваться поставленных целей и направлять животных на те навыки, которые нужно от них получить. Вот это основное и самое главное. А первое - это любовь.

- И, вероятно, нужно пройти обучение.

- На службу мы берем ребят с полным средним образованием, а в дальнейшем обучаем в наших специализированных школах. Есть средние специальные и высшие учебные заведения, которые готовят кинологов различного уровня.

- Я слышала, что девушки намного чаще становятся кинологами, это так? Среди ваших коллег больше женщин или мужчин?

- Желания у девушек намного больше, но это связано, наверное, с тем, что заработная плата их устраивает. Молодые люди в последнее время ищут более выгодную работу. Есть, конечно, люди, которые очень любят собак и не хотят ничем другим заниматься. Этакие фанаты, у нас такие есть. Но таких, к сожалению, сейчас становится все меньше и меньше. В настоящее время 45-50% личного состава составляют женщины.

- А сколько всего сотрудников и животных в Центре кинологической службы?

- На данный момент по области работает три центра кинологической службы. Это региональный центр в Пскове, центр на районном уровне в городе Великие Луки и центр на районном уровне в Опочке. Три центра, в которых сконцентрировано практически равное количество сотрудников. В целом сейчас работают 30 специалистов-кинологов и 50 служебных собак. Животных больше, потому что практически у каждого сотрудника по две служебные собаки. Обязательно розыскная - по поиску запахов и следов человека — и какая-то специальная - поиск наркотических веществ или, что особенно важно в настоящее время, поиск взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов.

- Дефицит кадров у вас есть?

- Есть небольшая текучка, которая практически сразу восполняется. На сегодняшний момент у нас не хватает 2 человека из 30, но уже есть кандидаты, которые проходит всевозможные проверки и в ближайшее время приступят к работе.

О мотивации и выборе

- Расскажите подробнее, какую работу выполняют полицейские собаки, каждая ведь работает по своему направлению?

- Как я уже сказал, у нас три основных профиля. Первый - это поиск запахов и следов человека. Это та работа, которая проводится ежедневно. В следственно-оперативной группе всегда находится специалист-кинолог, который при необходимости выезжает на место происшествия, преступления и работает по поиску следов, проводит дальнейшую следовую работу с целью отыскания маршрута движения преступника или каких-то похищенных вещей. Эти же собаки проводят много работы по поиску без вести пропавших людей. Это, как правило, грибники, которые в осенне-летний период часто пропадают, теряются. Очень много людей выводим из леса, но через некоторое время они опять туда идут. Бывает, повторно выводим. Кроме этого, у нас есть собаки по поиску наркотических средств и психотропных веществ. Очень много каждый год находим и изымаем.

Одно из самых важных направлений - это поиск взрывчатых веществ. В основном, это касается обеспечения безопасности проведения мероприятий, недопущения террористических актов. Работы довольно много. И я считаю, что она очень важна для того, чтобы людям было спокойно на отдыхе и на работе. Собаке в конце любого мероприятия в любом случае делаем контрольные закладки, чтобы её работа не была пустой. Чтобы собаки находили что-то, чтобы они понимали, что они ищут. Наши животные знают практически все виды взрывчатых веществ.

- Одна из моих гостей говорила о том, что если пёс сработал впустую, то он расстраивается, может из-за этого хуже искать впоследствии.

- Конечно, для нее самая главная мотивация - то, что она в конце работы получает какое-то вознаграждение. Одним собакам больше нравится игрушка в качестве поощрения, другим лакомство. Мы больше любим лакомство.

- Любая собака подойдёт для службы в полиции?

- Не совсем. Конечно, можно научить и медведя, но нам рекомендованы определенные породы, да и мы привыкли к ним в разных направлениях деятельности. Если это следовая работа - как правило, овчарки. Немецкие, восточноевропейские и бельгийские, которые сейчас очень распространены, имеют очень хорошие рабочие качества. По поиску целевых запахов (взрывчатка и наркотики) те же собаки, а также лабрадоры, спаниели, иногда ротвейлеры. Последних мы не часто берем, потому что холодновато. Хотя если кто-то в домашних условиях содержит, то разрешаем. У них тоже очень хорошие рабочие качества. Были в нашей службе и черные терьеры, и ризеншнауцеры. Но самые распространенные - это овчарки и лабрадоры.

- Какими качествами должна обладать служебная собака?

- Прежде всего, должен быть заинтересованный поиск. Собака должна всегда хотеть что-то искать. Как сейчас Юника: она ходит по студии и постоянно что-то обнюхивает. Она всегда заинтересована. С этим качеством, во-первых, проще научить. Во-вторых, ей самой интереснее. Послушание достигается в процессе дрессировки и при более тесном контакте. Практически у всех наших кинологов есть собаки, которые содержатся дома. Юника с трехмесячного возраста живёт дома, мы её вырастили, воспитали, взрастили, вскормили и научили. Лучше всего, когда кинолог берет собаку домой.

- А что влияет на выбор хвостатого «напарника»?

- Я всегда советую нашим кинологам делать так, как меня учили в свое время: нужно прийти и посмотреть в глаза собаке, посмотреть, как она себя ведет. Как правило, мы приходим, смотрим помёт, несколько собачек бегают. Скорее всего, твоя собака к тебе подойдет, заинтересуется. И как только ты получишь с ней первый контакт, уже будешь понимать, как вы будете жить в дальнейшем. Вот так у нас обычно и получается.

- То есть, не только кинолог выбирает собаку, но и собака кинолога?

- Абсолютно верно.

О необходимости обучения

- Как проходит совместное обучение кинолога и собаки?

- Постепенно. Сначала мы приучаем её к навыку просто обнюхивать различные объекты. Это могут быть помещения, транспорт, багаж, люди. И закрепляем эти навыки. Потом даем им необходимые запахи, которые они должны искать. К счастью, у них очень хорошая память, они запоминают практически все запахи, которые им даются. И в дальнейшем просто нужно поддерживать рабочие качества. В любой ситуации, унюхав запах, который она знает и который подкреплен, собака будет его обозначать.

Многие наши сотрудники, которые приходят на службу впервые, обучаются в специализированных школах. На данный момент есть три специализированных школы МВД России. Одна из них в Ростове-на-Дону, самая старая и знаменитая, где проходили съемки фильма «Ко мне, Мухтар!» с Юрием Никулиным. Есть школа в Уфе, в республике Башкортостан, а также недавно была создана школа в Московской области. Это филиал ростовской в городе Егорьевске. Туда мы тоже ездим, она поближе к нам.

- Сколько времени длится обучение?

- От 4 до 6 месяцев.

- И потом собака готова идти работать?

- Практически да, собака уже готова. Но в дальнейшем мы, конечно, поддерживаем рабочие качества, проводим еженедельные тренировки, даем новые запахи, чтобы совершенствоваться и дальше более качественно работать.

- До какого возраста собаки служат в полиции?

- В приказе у нас прописан предельный возраст 8-10 лет. У собак, достигших этого возраста, ежегодно проверяются рабочие качества. Если здоровье и рабочие качества остаются на прежнем, достаточном для работы уровне, то мы продлеваем срок их работы каждый год до того момента, когда наступит тот самый период — всё, уходим на пенсию. Собаки, как правило, доживают свою жизнь у кинологов. Если ты вырастил, воспитал и весь этот период прослужил, уже не можешь просто так её оставить. Поэтому они живут с нами до смерти.

- Напоследок, советы нашим радиослушателям. Чтобы вы посоветовали людям, которые хотят стать кинологами?

- Я хотел бы посоветовать, прежде всего, очень ответственно относиться к выбору, вообще к решению взять собаку. Это очень ответственный шаг. В моей практике было много случаев, когда люди обращались с различными экзотическими собаками, которые были очень модные, но в итоге хозяева не смогли с ними справиться, потому что у животных очень сложный характер. Прежде, чем вы решитесь взять собаку, всё тщательно обдумайте и примите решение, какую именно взять. Посоветуйтесь с опытными людьми, можете обратиться к нам.

Наши телефоны есть во всех псковских справочниках - обращайтесь. Мы всегда готовы помочь, посоветовать, подсказать что, чего и как с этими собаками можно делать. И второе - обязательно нужно пройти обучение. Даже если это собака-компаньон, она должна пройти обучение послушанию. Знать, как ей можно себя вести, что ей можно делать, а что нельзя. Ну, а самое главное — любите своих питомцев, относитесь к ним ответственно, ухаживайте за ними хорошо, и всё у вас будет замечательно.

- Будем надеяться, что люди учтут ваши рекомендации. Константин Валерьевич, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были начальник Центра кинологической службы областного УМВД Константин Воронков и лабрадор Юника. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!