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Общество

Мастер-класс по аргументации прошел в Штабе общественной поддержки в Пскове

16.02.2024 12:10|ПсковКомментариев: 0

Мастер-класс по аргументации прошел на площадке Штаба общественной поддержки в Пскове 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Во время открытия перед студентами и участниками мастер-класса выступила директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова. Она отметила, что очень важно уметь убеждать людей в важности и необходимости для общества своих проектов. 

«Очень важно не только уметь правильно озвучить свои мысли, но и грамотно их аргументировать», - обратилась она к участникам.

С приветственным словом обратился президент Союза «Торгово-промышленная палаты Псковской области» Владимир Зубов. «Будущее за вами. Вам строить нашу страну, поднимать производство и науку. От того, насколько вы убедительны и как умеете вести за собой людей, будет зависеть многое. Мы бы хотели убедиться, что и одна, и вторая команда смогут грамотно построить свою  аргументацию», - сказал Владимир Зубов.

 

Участники мастер-класса  на тему «Мастерство аргументации» в подблоке «Лучший аргументатор» для студентов ПсковГУ разделились на команды и высказывали различные точки зрения  на тему «Искусственный интеллект как инструмент расширения возможностей человека. Обратная сторона внедрения искусственного интеллекта».

Команды «За искусственный интеллект» и «Против искусственного интеллекта» выбрали по три спикера, которые защищали позицию своей команды.

Выступления команд слушал также секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский.

«Я в свое время тоже участвовал в подобных мероприятиях. Это интересная задача, которая позволяет развить свое критическое мышление. Сегодня перед вами стояла схожая задача. В заключение этих выступлений можно сказать, что мы должны всегда находить "золотую середину"», - сказал Александр Козловский.

Теги: #Штаб общественной поддержки
Источник: Псковская Лента Новостей
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