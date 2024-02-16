Общество

Сотрудников лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поздравили в Пскове

В управлении Росгвардии по Псковской области состоялось торжественное собрание в честь 55-летия со дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

В мероприятии приняли участие начальник областного управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов, начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Василий Софин, представители региональных органов власти, правоохранительных структур, ветераны.

Собравшиеся поздравили личный состав подразделения, поблагодарили за достойную службу и профессионализм. Особые слова признательности выразили ветеранам, которые вносят неоценимый вклад в подготовку молодых специалистов и сохраняют традиции службы.

Отличившиеся росгвардейцы, а также ветераны награждены ведомственными наградами.

Официальной датой создания подразделений лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью считается 12 февраля 1969 года. Именно в этот день приказом МВД СССР в Управлении административной службы милиции был создан 4-ый отдел, на который возлагались функции по осуществлению разрешительной работы.

В апреле 2016 года подразделения лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля переведены в состав Росгвардии.

В 2023 году сотрудниками ЛРР проведено 2995 проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. В результате проведённых контрольных мероприятий аннулировано 372 лицензии и разрешения на право владения оружием, изъято 589 единиц оружия и 7483 боеприпаса.