Общество

Ярмарка мастеров и выступления на кольце ждут посетителей псковского «Акваполиса»

Развлекательные мероприятия пройдут в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове на выходных 17-18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

В субботу, 17 февраля, состоится праздник в честь Дня защитника Отечества. Гостей ждет яркая программа для гостей торгово-развлекательного комплекса с участием специальных гостей - спортсменов из Viki sport и школы танцев Dance Family, которые продемонстрируют яркие акробатические выступления на пилоне и кольце, рассказали в ТРК.

Праздник состоится в 15.00 в центральном атриуме «Акваполиса».

В воскресенье, 18 февраля, пройдет праздничная ярмарка мастеров.

«Ярмарка мастеров в ТРК "Акваполис" - это отличный повод выбрать отличные подарки для любимых и дорогих людей. Вы увидите уникальные работы мастеров в одном месте», - отметили в ТРК.

Ярмарка мастеров будет работать с 10.00 до 17.00.

Вход на мероприятия свободный, приглашаются все желающие.