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Общество

В Псковской области продолжается конкурс «Спасём жизнь вместе!»

17.02.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!» проводят в Псковской области до 20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Его целями являются привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и формирование в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, её содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

Номинации конкурса:

  • «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;
  • «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;
  • «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Конкурсные работы с заявками представляются в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля 2024 года по адресу: Псков, улица Ипподромная, 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа конкурса направят для участия во всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.                                                               

Источник: Псковская Лента Новостей
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