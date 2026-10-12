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Большинство респондентов ПЛН хочет видеть красивый газон на месте ТК «Магеллан» в Пскове — опрос

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Власти города Пскова хотят сделать парковку на месте торгового комплекса «Магеллан». Однако, как следует из результатов опроса на сайте Псковской Ленты Новостей, большинство респондентов (66%) хотели бы на его месте видеть красивый газон. 

Почти одна пятая проголосовавших (18,75%) считают, что на месте снесенного ТК лучше сделать прогулочную зону с аккуратными кофейнями и точками общепита.

Часть опрошенных согласны с решением властей города. 10% участников опроса выбрали вариант «На Завеличье точно нужна еще одна парковка, машины некуда ставить».

3% респондентов «все равно», а еще 2,25% проголосовавших считают, что на месте «Магеллана» нужно поставить новый арт-объект.

Таким образом абсолютное большинство считает, что на недавно освободившемся месте надо сделать просто «зеленую зону», только 10% процентов опрошенных поддерживают решение властей об организации новых парковочных мест на Завеличье, а абсолютное меньшинство считает, что там надо установить новый арт-объект.

Всего в опросе приняли участие 400 человек.

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