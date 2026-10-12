Принять участие во Всероссийском конкурсе по поддержке граждан с инвалидностью могут псковичи

Стартовал Всероссийский конкурс-премия по поддержке граждан с инвалидностью «Безграничные возможности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Это конкурс для людей с инвалидностью, которые хотят поделиться своими достижениями, и тех, кто создает условия, в которых люди с инвалидностью могут учиться, работать, заниматься любимым делом и жить своей жизнью.

«По всей стране есть истории, которые заслуживают того, чтобы их услышали. Покажите свою. Возможно, именно она поддержит и вдохновит человека, которому сейчас это нужно», - написали в правительстве.

Конкурс проходит в двух треках:

«Люди без границ» — личные истории и достижения в самых разных сферах: от семьи и карьеры до учебы и путешествий

«Норма жизни» — проекты и практики, которые создают больше возможностей для людей с инвалидностью: от трудоустройства и образования до культуры, технологий и доступной среды.

В конкурсе важны самые разные истории: о семье и работе, творчестве и путешествиях, мечтах и любимом деле, проектах и людях, которые помогают другим.

Заявки принимаются c 9 октября до 30 ноября на официальном сайте конкурса. Они могут содержать как текстовое описание истории или проекта, так и фото, видео.

Конкурс-премия проходит в два этапа: сначала региональный отбор, затем федеральный. Победителей будут определять 14 членов жюри — выдающиеся представители спорта, культуры и общественной жизни.

Церемония награждения состоится 22 апреля 2027 года в Московском государственном академическом театре Русская песня.