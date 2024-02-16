Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Два хита псковской кухни
Господин Рейтингомер
2024 вызовы и угрозы
«Зенча-Псков» кто там?
Академия Слуха» подарки 1+1
Псков кофейни и пекарни
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Общество 16.02.2024 10:5812 Центральную городскую аптеку №2 в Пскове приватизируют в 2024 году 17.02.2024 22:000 Специалисты предупредили об опасности перегрузки бытовой розетки 17.02.2024 21:400 Минтранс подготовил правила ограничений на встречи и проводы в аэропортах 17.02.2024 21:200 Добровольная народная дружина «Острович» отмечает десятилетие со дня основания 17.02.2024 21:000 Что нельзя делать при близорукости, рассказала офтальмолог 17.02.2024 20:400 Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
 
 
 
Самое популярное 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 15.02.2024 07:000 С пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 13.02.2024 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом 16.02.2024 20:220 Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

17.02.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно социальные пенсии индексируют, ориентируясь на рост прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. С 1 апреля выплаты повысят для 4,1 миллиона человек, сообщили в Минтруде. На эти цели в федеральном бюджете на 2024 год предусмотрено 37,5 миллиарда рублей. 

С 1 апреля социальные пенсии планируют проиндексировать на 7,5 процента. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на официальном портале проектов правовых нормативных актов. Социальные пенсии в России получают свыше 3,4 миллиона человек. Это люди, которые за свою трудовую деятельность не смогли набрать необходимое количество баллов для получения страховой пенсии. Также соцпенсии назначают инвалидам и по потере кормильца, если он не работал или имел небольшой трудовой стаж.

Выплату увеличат на 938 рублей. Средний размер пенсии составит 13 455 рублей. Пенсия детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится на 1392 рубля и на 1403 рубля. Выплаты этим категориям подрастут до 19 948 и 20 110 рублей соответственно. Пенсия инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву, увеличится на 1269 рублей и составит 18 236 рублей. А выплаты по потере кормильца, назначенные семьям таких военных, вырастут до 15 999 рублей.

Социальные пенсии по старости назначают на пять лет позже обычного срока, и их размер ниже, чем у страховых пенсий по старости. Но если выплата ниже прожиточного минимума пенсионера в субъекте, человек обязательно получает социальную доплату, сказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Это доплата из федерального бюджета. Кроме того, есть и региональные доплаты: на них могут рассчитывать получатели из субъектов, где прожиточный уровень выше федерального, например в Москве. «Никто из российских пенсионеров не получает доходы ниже, чем прожиточный минимум пенсионера», — заключила парламентарий.

Одновременно с социальными пенсиями повысят и государственные, отметили авторы проекта постановления в пояснительной записке. На прибавку смогут рассчитывать почти 700 тысяч получателей, среди них участники Великой Отечественной войны, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда».

Кроме того, пенсии повысят у россиян, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, а также у членов их семей, у работников летно-испытательного состава, у космонавтов, получающих надбавки к пенсии за выслугу лет. Подрастут госпенсии и у военных, проходивших службу по призыву, у членов их семей и участников добровольческих формирований.

Так, средние размеры выплат для инвалидов, получивших группу из-за военной травмы, вырастут на 1345 рублей, а для участников Великой Отечественной войны — на 1423 рубля.

Кроме того, с 1 апреля увеличат размер выплаты, положенной за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной. Прибавка составит 1767 рублей, размер поощрения достигнет 25 322 рублей.

Следующий перерасчет пенсий ждет россиян 1 августа. Он коснется людей пенсионного возраста, работавших в прошлом году. Выплаты повысят в беззаявительном порядке. При этом работодатели должны уплатить страховые взносы за сотрудников в пенсионную систему.

Кроме того, ежегодно с 1 октября увеличивают военные пенсии. Перерасчет коснется служащих всех силовых структур.

С 1 января в России повышают страховые пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. Эти выплаты индексируют на уровень не ниже инфляции прошлого года. А с 1 февраля индексируют ежемесячные денежные выплаты. Они положены инвалидам всех групп, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших военнослужащих, ветеранам боевых действий и некоторым другим категориям.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 383 человека
17.02.2024, 22:000 Специалисты предупредили об опасности перегрузки бытовой розетки 17.02.2024, 21:400 Минтранс подготовил правила ограничений на встречи и проводы в аэропортах 17.02.2024, 21:200 Добровольная народная дружина «Острович» отмечает десятилетие со дня основания 17.02.2024, 21:000 Что нельзя делать при близорукости, рассказала офтальмолог
17.02.2024, 20:400 Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 17.02.2024, 20:200 Псковским школьникам рассказали, как обезопасить себя от преступных посягательств 17.02.2024, 20:000 Вышла первая часть выпуска программы «Поехали!» про Псковскую область 17.02.2024, 19:400 Первый международный форум «За свободу наций!» провела «Единая Россия»
17.02.2024, 19:200 Региональный Роспотребнадзор помог отсудить потребителями свыше 13 млн рублей в 2023 году 17.02.2024, 19:000 В Псковской области продолжается конкурс «Спасём жизнь вместе!» 17.02.2024, 18:400 Самые опасные процедуры для красоты перечислил дерматовенеролог 17.02.2024, 18:200 Почти 900 килограммов мясной продукции сняли с реализации в Псковской области за 2023 год
17.02.2024, 18:000 Более 400 заявок от ТОСов поступило для участия в региональном конкурсе проектов 17.02.2024, 17:400 Отборочный тур чемпионата по чтению вслух состоится в Пскове 17.02.2024, 17:200 Пьяного водителя остановили в Порхове 17.02.2024, 17:000 Около 200 псковичей отпраздновали День зимних видов спорта на стадионе «Машиностроитель»
17.02.2024, 16:400 Прием заявок для участия в конкурсе «Хрустальные звёздочки» стартовал в Псковской области 17.02.2024, 16:200 Врач научила россиян отличать инфаркт от похожего по симптомам заболевания 17.02.2024, 16:000 Псковские росгвардейцы задержали мужчину за кражу машинки для стрижки волос 17.02.2024, 15:400 Худощавого мужчину продолжают разыскивать в Великолукском районе
17.02.2024, 15:200 Как правильно выбрать питьевую воду, рассказали в Роскачестве 17.02.2024, 15:000 Мокрый снег и до -6 прогнозируют в Псковской области 18 февраля 17.02.2024, 14:400 Фальшивые купюры изъяли в Пскове и Великих Луках 17.02.2024, 14:202 Вандалы разрушили корпус подземного перехода в Великих Луках. ФОТО
17.02.2024, 14:000 Гражданку Узбекистана фиктивно зарегистрировали в Гдовском районе 17.02.2024, 13:400 Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет контрольный матч в Витебске 17.02.2024, 13:201 Фотофакт: Подготовку к строительству пешеходного моста начали в Пскове 17.02.2024, 13:000 График вывоза крупногабаритных отходов в Пскове уточнил «Экопром»
17.02.2024, 12:400 Реализация национальных проектов продолжается в Псковском районе 17.02.2024, 12:200 Великолучанин украл алкоголь и попался росгвардейцам 17.02.2024, 12:000 Массажные кабинеты ремонтируют в Псковской областной больнице 17.02.2024, 11:402 В России упростили условия программы переселения для репатриантов
17.02.2024, 11:200 Псковская семья отпраздновала бриллиантовую свадьбу 17.02.2024, 11:000 Стали известны победители регионального турнира среди команд школ-интернатов Псковской области 17.02.2024, 10:400 Сложная ситуция с водоснабжением сложилась в ряде населенных пунктов Новоржевского округа 17.02.2024, 10:200 Стоматолог назвал болезни, о которых может говорить налет на языке
17.02.2024, 10:002 Крокодилы в Великой, проклятый дом и дыхание Гремячки — почему экскурсия по мистическому Пскову вошла в число лучших 17.02.2024, 09:400 День российских студенческих отрядов отмечают 17 февраля 17.02.2024, 09:200 «АвтоВАЗ» планирует запустить в производство сразу три новые модели 17.02.2024, 09:004 Адресное информирование жителей о предстоящих выборах стартовало в Псковской области
16.02.2024, 22:558 Дмитрий Марков сыграл фотографа в невышедшем эпизоде «Жены Чайковского» 16.02.2024, 22:392 Самолет из Москвы смог приземлиться в Пскове с третьего раза 16.02.2024, 22:020 Упаковывать борщ для отправки в посылке учили псковичей  16.02.2024, 22:000 Конкурс фотографий на тему «Моя спортивная зима» пройдет в Пскове
16.02.2024, 21:521 Историю Шлиссельбургского десанта вспоминали в штабе общественной поддержки в Пскове 16.02.2024, 21:400 Псковские полицейские изъяли две пятитысячные банкноты с признаками подделки 16.02.2024, 21:211 Циклон «Рикса» несет ледяные дожди и метели в Псковскую область 16.02.2024, 21:200 Сборы по джиу-джитсу с участием призеров России и мира состоятся в Пскове
16.02.2024, 21:110 Олега Тинькова признали иноагентом 16.02.2024, 21:001 Газеты в Псковской области в январе подорожали на 4,6% 16.02.2024, 20:420 Жителя Дедовичского района оштрафовали за избиение знакомой 16.02.2024, 20:400 Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во II полугодии 2024 года
16.02.2024, 20:220 Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни 16.02.2024, 20:202 В Псковской области фиктивно зарегистрировали восьмерых иностранцев 16.02.2024, 20:000 Кофе после приема пищи может оказать негативное влияние на состояние организма, заявила диетолог 16.02.2024, 19:530 Волков добыли охотники в Пыталовском округе и Великолукском районе
16.02.2024, 19:400 Производство промышленных труб расширилось в Псковской области 16.02.2024, 19:360 Воспитанники псковской «Бригантины» представят область на первенстве СЗФО по волейболу 16.02.2024, 19:290 Комитет по культуре заплатит за нарушение авторских прав на снимок Замковой горы в Себеже 16.02.2024, 19:200 Футболиста «Спартака» объявили в международный розыск
16.02.2024, 19:180 Следователи рассказали псковским школьникам об опасностях в Интернете 16.02.2024, 19:090 Выпуск тревел-шоу «Поехали» о Псковской области выйдет в эфир 17 февраля 16.02.2024, 19:000 Профессиональная подготовка слушателей завершилась в Псковском филиале университета ФСИН 16.02.2024, 18:581 135 банкнот долларов США в нижнем белье пытались вывезти из РФ через границу в Псковской области
16.02.2024, 18:450 Псковские кадровые специалисты провели профориентационные мероприятия на стенде Минтруда РФ 16.02.2024, 18:360 Мероприятия на Кургане Дружбы предлагают финансировать из бюджета Союзного государства 16.02.2024, 18:270 Житель Пскова ответит за попытку украсть продукты почти на 32 тысячи рублей 16.02.2024, 18:200 Ярмарка мастеров и выступления на кольце ждут посетителей псковского «Акваполиса»
16.02.2024, 18:150 Музей-усадьба Ковалевской станет одной из точек научно-популярных маршрутов 16.02.2024, 18:050 Президентские выборы. Три большие разницы 16.02.2024, 18:020 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 февраля 16.02.2024, 18:000 Сотрудников лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поздравили в Пскове
16.02.2024, 17:443 Заведующую детсадом в Пскове подозревают в мошенничестве 16.02.2024, 17:400 Анальгин в Псковской области подорожал на 7,6% 16.02.2024, 17:290 Псковский губернатор предостерег Запад от территориальных претензий к России 16.02.2024, 17:280 Сотрудница куньинского поста скорой помощи травмировалась в результате ДТП
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru