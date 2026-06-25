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Творческую псковскую молодежь приглашают в лагерь стран СНГ «Маяк Севера»

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Молодых деятелей культуры и искусства Псковской области приглашают на Первый творческий молодежный лагерь стран СНГ «Маяк Севера», который пройдет с 19 по 23 августа в Республике Коми. Мероприятие объединит 100 студентов и творческую молодежь из государств-участников СНГ и регионов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области.

Афишу предоставило министерство молодежной политики Псковской области

К участию приглашаются граждане Российской Федерации и стран СНГ в возрасте от 18 до 35 лет – студенты выпускных курсов образовательных программ в сфере креативных индустрий и культуры, а также молодые деятели культуры и искусств.

Программа лагеря включает шесть направлений:

  1. «Театр» — лекции и мастер-классы по сценической речи, работе с текстом пьесы, импровизационному театру и истории театра стран СНГ;
  2. «Национальная и этномузыка» — основы традиционной музыкальной инструментовки, этническая вокалотерапия, современные интерпретации этнической музыки и запись совместного экспериментального трека;
  3. «Изобразительное искусство» — история искусств государств-участников СНГ, вопросы общего и локального в живописи;
  4. «Цифровое искусство» — звуковое искусство и аудиодизайн, проектирование виртуальных миров и дополненной реальности, история цифрового искусства, коллаборации и совместные проекты;
  5. «Медиа» — современные тенденции видеорепортажей и документалистики, влияние медиасреды на общество, инновационные технологии в медиаиндустрии, тренды блогинга на территории стран СНГ;
  6. «Промысел. Стиль. Дизайн» — современный взгляд на народные художественные промыслы, интеграция национальных мотивов в международный дизайн, маркетинг и продвижение художественных проектов.

Расходы на питание и проживание участников обеспечиваются за счет принимающей стороны. Расходы на проезд до места проведения лагеря и обратно — за счет направляющей стороны.

Регистрация на лагерь продлится до 1 июля на платформе ФГАИС «Молодёжь России».

«Проект позволит расширить возможности для укрепления связей в молодёжной творческой среде и взаимного погружения в культуру братских народов», — комментируют организаторы.

Организатором лагеря выступает правительство Республики Коми при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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