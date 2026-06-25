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В Псковском филиале Университета ФСИН состоялся «День национальной кухни»

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В Псковском филиале Университета ФСИН России прошло кулинарное мероприятие «День национальной кухни», объединившее курсантов разных курсов и позволившее им продемонстрировать свои кулинарные способности, творческий подход и знание национальных традиций народов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России 

В рамках мероприятия каждый курс представил блюда, отражающие особенности различных регионов страны. Курсанты первого курса познакомили участников с традиционной кухней народов европейской части России. Второкурсники подготовили блюда, характерные для Центральной России, а курсанты третьего курса представили яркие и самобытные блюда народов Кавказа.

Участники не только продемонстрировали мастерство приготовления пищи, но и рассказали об истории происхождения выбранных блюд, особенностях их приготовления и культурных традициях народов, которые они представляют.

 

Представленные кулинарные работы оценивало жюри, которое отметило высокий уровень подготовки участников, оригинальность оформления и отличные вкусовые качества блюд. Каждая команда проявила творческий подход, старание и внимание к деталям, что сделало конкурс ярким и запоминающимся событием, добавили в вузе. 

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