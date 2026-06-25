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Музыкальную битву и мастер-классы готовит Дом молодёжи Пскова на 26 июня

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Серия мероприятий для молодых людей региона в рамках празднования Дня молодёжи состоится в Доме молодёжи Пскова (улица Конная, дом 2) в пятницу, 26 июня. С 16:00 до 21:00 пространство превратится в многофункциональную площадку, объединяющую добровольчество, интеллектуальные игры, творчество и открытые дискуссии, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Афишу предоставил Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области

В ресурсном центре Добро.рф на первом этаже Дома молодёжи в 16:00 начнётся встреча с участником специальной военной операции, в рамках которой все желающие смогут принять участие в плетении маскировочных сетей и написании писем бойцам.

В питч-зоне (аудитория 208) с 16:00 до 16:50 участники презентуют свои социальные инициативы экспертам «Росдетцентра» и получат профессиональную обратную связь.

В 17:00 начнётся детективная настольная игра «Поймай киберпреступника» от отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России – участники узнают о схемах кибермошенников и научатся защищать свои финансы.

В актовом зале Дома молодёжи в 17:00 стартует дебаттл — дискуссия между молодёжными крыльями политических партий, организованная Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов.

В 19:00 начнётся музыкальная битва, где гости смогут проверить свои знания музыкальных произведений и исполнителей.

Мастер-классы пройдут в аудитории 204 с 16:00 до 18:50. Всего будут представлены три творческие мастерские: изготовление символа Дня молодёжи 2026 — «Коня-огня», создание игрушек в рамках всероссийского конкурса «Родная игрушка» и изготовление игрушек для бездомных собак.

Вход на мероприятие свободный.

Ранее Псковская Лента Новостей публиковала план мероприятий в Пскове на День молодёжи.

 
Напомним, певец Zvonkiy выступит на Дне молодёжи в Пскове 27 июня.
 
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