Число активных розничных клиентов ВТБ превысило 31 млн человек

Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 1 млн человек, превысив 31,2 млн. Ключевой фактор роста – перезапуск розничной стратегии, нацеленной на создание лучших условий для клиентов, которые выбрали ВТБ основным банком, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Фото: пресс-служба ВТБ

ВТБ строит новую модель работы с розничными клиентами, ориентированную на решение их ежедневных задач в одном приложении. После обновления в ВТБ Онлайн появились новые нефинансовые сервисы, дополнительные преференции в программе лояльности, новая архитектура и яркий дизайн.

В этом году ВТБ запустил новые партнерские проекты с лидерами рынка как в цифровых, так и офлайн-каналах. Например, дополнительную выгоду от покупок клиенты уже могут получить в магазинах Магнита. Планируемый охват проекта — 80 млн человек.

Накопительные продукты остаются привлекательным инструментом для привлечения и удержания клиентов. Одно из лучших предложений на рынке - максимальная ставка по вкладам 14% годовых, которая доступна зарплатным клиентам и пенсионным клиентам ВТБ.

Число зарплатных клиентов ВТБ превысило 11 млн человек, а регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 414 тысяч предприятий по всей стране. ВТБ запустил сервис, который позволяет клиентам получать зарплату в любой день, не дожидаясь официальной даты выплат от работодателя.