 
Общество

Число активных розничных клиентов ВТБ превысило 31 млн человек

0

Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 1 млн человек, превысив 31,2 млн. Ключевой фактор роста – перезапуск розничной стратегии, нацеленной на создание лучших условий для клиентов, которые выбрали ВТБ основным банком, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации. 

Фото: пресс-служба ВТБ

ВТБ строит новую модель работы с розничными клиентами, ориентированную на решение их ежедневных задач в одном приложении. После обновления в ВТБ Онлайн появились новые нефинансовые сервисы, дополнительные преференции в программе лояльности, новая архитектура и яркий дизайн.

В этом году ВТБ запустил новые партнерские проекты с лидерами рынка как в цифровых, так и офлайн-каналах. Например, дополнительную выгоду от покупок клиенты уже могут получить в магазинах Магнита. Планируемый охват проекта — 80 млн человек.

Накопительные продукты остаются привлекательным инструментом для привлечения и удержания клиентов. Одно из лучших предложений на рынке - максимальная ставка по вкладам 14% годовых, которая доступна зарплатным клиентам и пенсионным клиентам ВТБ.

Число зарплатных клиентов ВТБ превысило 11 млн человек, а регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 414 тысяч предприятий по всей стране. ВТБ запустил сервис, который позволяет клиентам получать зарплату в любой день, не дожидаясь официальной даты выплат от работодателя.

«Наш приоритет – решение повседневных вопросов клиентов в любом удобном для них формате: как физических каналах, так и онлайн. Дополнительным импульсом этого года стали партнерства с ведущими игроками рынка, они расширили охват наших предложений на десятки миллионов потребителей», – отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026