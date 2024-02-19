Общество

Граждан Молдовы и Азербайджана фиктивно зарегистрировали в Псковской области

Нескольких жителей Псковской области подозревают в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, на территории Великолукского района, Стругокрасненского и Печорского муниципальных округов некоторые жители региона фиктивно зарегистрировали группу иностранных граждан – из Республики Беларусь, Республики Молдова, а также из Азербайджана и Узбекистана - без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.