Общество

Псковские полицейские предупредили старшеклассников о популярных схемах мошенников

О правилах поступления в вузы системы МВД России, преимуществах службы в органах внутренних дел, а также о правилах кибербезопасности рассказали полицейские псковским старшеклассникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники управления МВД России по Псковской области в рамках организации работы по профессиональной ориентации подрастающего поколения познакомили старшеклассников с правилами приема на обучение в высшие учебные заведения МВД России. Цель мероприятия – популяризация среди молодежи службы в органах внутренних дел.

Полицейские рассказали ученикам средних образовательных школ № 23 и 24, что при отборе на службу в МВД России особое внимание уделяется образовательному уровню кандидатов, их морально-психологическим качествам, состоянию здоровья и физической подготовке.

Кроме того, начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Псковской области подполковник полиции Александр Полатовский рассказал учащимся о популярных схемах мошенничества в Сети. Полицейский напомнил, что мошенники часто звонят родственникам, утверждая, что деньги с их счета крадут, и просят срочно перевести их на «безопасный» счет.