В школе № 7 Великих Лук открыли мурал в честь погибшего выпускника Антона Злобина

В школе № 7 Великих Лук состоялось торжественное открытие мурала, посвящённого выпускнику школы Антону Злобину, погибшему при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

После исполнения Государственного гимна Российской Федерации к собравшимся обратилась директор школы Наталья Демиховская.

«Сегодня мы открываем мурал, посвящённый Антону Злобину. Говорят, героями не рождаются, а становятся. И становятся они в моменты испытаний, когда нужно принять правильное решение. Именно так поступил наш выпускник. Он ходил по этим коридорам, сидел за этими партами, играл в спортзале. Но однажды он встал на защиту Родины. Не просто по долгу службы, а по зову сердца. Поэтому мы должны помнить о нём и передавать эту память детям, чтобы сохранить её для будущих поколений», - отметила она.

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Белюков продолжил: «Маршал Рокоссовский говорил: «Только тот народ велик, который чтит своих героев». Наша история и герои — основа нашей идентичности. Этот мурал — символ уважения и памяти, объединяющий людей вокруг имени Антона и передающий эту память следующим поколениям».

Важность сохранения памяти и воспитания патриотизма подчеркнул депутат Великолукской городской Думы, секретарь местного отделения «Единой России» Константин Максимов.

«В Великих Луках по инициативе жителей и при поддержке властей появляются мемориальные доски и памятники. И открытие этого мурала укрепит патриотические традиции и станет символом любви к Родине», - сказал он.

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Глава Администрации Великих Луки Андрей Беляев подчеркнул, что мурал является частью проекта «Лица Героев», реализуемого в образовательных учреждениях, отремонтированных по национальным проектам «Семья» и «Молодёжь и дети». Школа № 7 – одно из таких обновлённых учреждений образования. Он пожелал ребятам учиться так же усердно, как Антон, быть честными, справедливыми и любить Родину.

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Право открыть композицию предоставили директору школы Наталье Демиховской и главе Администрации Андрею Беляеву. В знак уважения к памяти Антона Злобина была объявлена минута молчания.