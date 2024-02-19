Общество

Диетолог рассказала о пользе от ежедневного употребления сала

Несмотря на высокую калорийность, сало — ценный продукт питания, который не вредит фигуре при умеренном употреблении, заявила диетолог Кристина Плотникова.

Многие считают сало вредным из-за содержания в нем насыщенных жиров, из-за которых повышается уровень холестерина, сказала Плотникова. Однако в сале этих жиров намного меньше, чем, например, в пальмовом масле. Также в сале содержатся витамины и аминокислоты, которые снижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего, поэтому этот продукт не опасен для организма.

«Также сало богато витаминами А, D, E и K. Эти витамины не только поддерживают здоровье кожи, ногтей и волос, но и играют важную роль в нормальном функционировании организма», - цитирует диетолога «Лента.ру».

Кроме того, в сале содержатся железо, цинк, селен, кальций, магний, марганец, фосфор, необходимые для нормальной работы иммунной системы и образования гемоглобина, добавила врач. К тому же этот продукт содержит аминокислоты и жирные кислоты, необходимые для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Плотникова также заверила, что, вопреки распространенным мифам, от умеренного употребления сала фигура не испортится, так как жир в организме накапливается скорее от употребления быстрых углеводов, чем жиров. К тому же сало дает ощущение сытости надолго, что помогает не переедать.

«Однако от сала следует отказаться людям с проблемами с ЖКТ, больной печенью, диабетом и ожирением», — подвела итог диетолог.