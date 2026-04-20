Названы два доступных фрукта для поддержания стабильного уровня сахара в крови

Диетолог, доктор медицинских наук Мэгги Белл назвала два доступных фрукта, которые необходимо включить в рацион, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Ее рекомендацию опубликовало издание Eating Well.

Врач заявила, что стабилизировать уровень глюкозы помогает регулярное употребление в пищу яблок и апельсинов. Она пояснила, что клетчатка, которая в большом количестве содержится в этих фруктах, замедляет всасывание сахара в кровь, пишет «Лента.ру».

Помимо клетчатки, эти фрукты богаты различными минералами, витаминами и биологически активными растительными соединениями, положительно влияющими на общий уровень сахара в крови, добавила Белл.

При этом врач подчеркнула: яблоки и апельсины одинаково полезны. «Гораздо важнее то, как вы их едите, а не какой из них вы выбираете. Сочетание цельных фруктов с белками и полезными жирами, такими как йогурт и арахисовое масло, в сбалансированном блюде или перекусе наилучшим образом поддержит стабильный уровень сахара в крови и предотвратит его резкие скачки», — уточнила Белл.

