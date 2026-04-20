Россиянам перечислили полезные для ментального здоровья повседневные привычки

Информационный шум утомляет незаметно, а восстановить контакт с собой помогают вовсе не сложные техники, а элементарные ритуалы: мягкое освещение за час до сна, медленная еда с чувством вкуса каждого кусочка и прогулки босиком по траве. Как привычка откладывать телефон в другую комнату, дышать с мягкой улыбкой и вести дневник без правил способна вернуть душевное равновесие лучше любых тренингов, ответила велнес-мастер отеля тишины «Мира силентиум» Ольга Курлович.
Ольга Курлович пояснила, что для сохранения ментального здоровья важны повседневные привычки, которые помогают поддерживать внутреннее равновесие. По словам эксперта, здоровый сон начинается не в постели, а за час до нее. В это время стоит сделать освещение мягким и теплым, проветрить комнату и отложить решение важных вопросов до следующего дня. Ложиться и просыпаться желательно в одно и то же время, даже в выходные.
Эксперт также отмечает, что прогулки без определенного маршрута помогают восстановить контакт с собой. Стоит замечать не только глазами, но и носом: запах хвои, влажной земли, цветов. В теплое время года полезно ходить босиком по траве или песку — это приятно стимулирует нервные окончания.
Как поясняет эксперт, медитация — это время для того, чтобы побыть с собой. Простые способы: дыхание с мягкой улыбкой на выдохе, наблюдение за облаками или благодарность в тишине — вспомнить три вещи, за которые вы признательны этому дню.
Эксперт подчеркивает, что физическая активность должна приносить радость, а не служить только сжиганию калорий. Утренняя йога, плавание в теплом бассейне, прогулки в активном темпе без усилия, мягкий фитнес с инструктором, который ориентируется на комфорт, помогают почувствовать тело живым и гибким.