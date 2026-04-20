Стало известно, за какой вид заборов могут оштрафовать дачников

Владельцев дачных участков могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей за установку зеркальных заборов, если их эксплуатация нарушит права животных и среду их обитания, заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, прямого запрета на использование подобных ограждений в законе нет.

«Зеркальные заборы могут быть вредны для животных. Прямого запрета на установку такого ограждения по периметру дачного надела в законах нет. Дело в том, что федеральный закон "О животном мире" обязывает владельцев участков вести любую деятельность так, чтобы не менять привычную среду обитания зверей и птиц и не создавать преград на путях их сезонных перемещений. Зеркальная поверхность отражает небо и деревья, из-за чего животные перестают понимать, где находится преграда. Птицы и мелкие лесные жители налетают на твердую гладь и калечатся. Инспекторы Росприроднадзора могут зафиксировать их гибель у такого ограждения. В таком случае вероятен штраф для граждан, который составляет до 5 тысяч рублей», — сказал Бондарь.

Он добавил, что по факту травмирования животных из-за зеркальных заборов природоохранная прокуратура может инициировать проверку и передать материалы для привлечения хозяина участка к ответу, пишет NEWS.ru. По его словам, пожаловаться на такие ограждения можно в местную администрацию или полицию.

