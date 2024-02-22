Общество

Новые меры поддержки участников спецоперации, волонтёров и производителей БПЛА предложила рабочая группа по СВО

Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В нём предложены новые меры поддержки участников спецоперации и их семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Единой России».

Андрей Турчак. Фото: пресс-служба «Единой России»

Меры поддержки выработаны с учётом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях.

«В частности, рабочая группа предлагает обеспечить сохранение прав участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования; гарантировать детям-инвалидам погибших участников СВО получение одновременно двух пенсий - и по инвалидности, и по потере кормильца (сейчас "или/или"); не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям (сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах)», - отметил Андрей Турчак.

Также предлагается распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтёров (3 миллиона рублей в случае ранения, 5 миллионов рублей - в случае гибели).

Помимо этого, рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолётов.

«[Предлагаем] снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий и освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО», - сообщил Андрей Турчак.

Кроме этого, отметил секретарь Генсовета, предлагается не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО.

«На передовой оно будет полезнее. Поддержка в этом вопросе есть - недавно обсуждали его с главой Росгвардии Виктором Золотовым», - сказал он.

Также в докладе отчитались о законодательной работе с начала года.

«За это время по поручению президента внесли в Госдуму законопроект о защите прав "фактических" семей погибших и без вести пропавших участников СВО. Среди других внесённых инициатив: законопроект об учёте в составе выгодоприобретателей по госстрахованию нерождённых детей погибших бойцов; о праве членов семей участников СВО по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства; об отмене госпошлины за регистрацию имущества, которое жертвуется на нужды фронта», - пояснил Андрей Турчак.

На заключение правительства направлены законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счёт для членов семьи раненного участника СВО, о беззаявительном порядке назначения единовременных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО и ряд других инициатив, говорится в докладе.

В пресс-службе «Единой России» добавили, что рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.