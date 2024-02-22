Общество

Псковский «Акваполис» организует «Самый мужской день»

Развлекательная программа «Самый мужской день» пройдет в аквапарке «Акваполис» в Пскове 23 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Организаторы отметили, что изюминкой программы станут уникальные акробатические выступления на пилоне и кольце от специальных гостей праздника «ViKi SPORT| hoop, pole&jumping».

Праздничная программа «Самый мужской день» включает в себя*:

12.30 – аквазарядка в большом бассейне;

13.30 – акваигры в большом бассейне;

с 14.00 до 17.00 на балконе программа «Точно в цель»;

15.00 – пиратский квест по поиску сокровищ. Старт на балконе;

16.00 – водные забавы в большом бассейне;

17.30 – праздничная программа – танцевальные номера, выступления на пилоне и кольце.

Программа рассчитана как на взрослых, так и на юных гостей, и включена в стоимость билета.

* в программе могут быть изменения.