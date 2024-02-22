Псковский «Акваполис» организует «Самый мужской день»

Развлекательная программа «Самый мужской день» пройдет в аквапарке «Акваполис» в Пскове 23 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Организаторы отметили, что изюминкой программы станут уникальные акробатические выступления на пилоне и кольце от специальных гостей праздника «ViKi SPORT| hoop, pole&jumping».
Праздничная программа «Самый мужской день» включает в себя*:
Программа рассчитана как на взрослых, так и на юных гостей, и включена в стоимость билета.
* в программе могут быть изменения.