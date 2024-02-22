Общество

Торжественное построение провели в филиале университета ФСИН в Пскове в преддверии 23 февраля

Торжественное построение личного состава состоялось на плацу Псковского филиала университета ФСИН России в честь Дня защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

С наступающим праздником сотрудников и курсантов поздравили начальник Псковского филиала университета Александр Сысоев и председатель совета ветеранов образовательной организации Степан Тунчик.

«23 Февраля – это всенародный праздник, который олицетворяет связь многих поколений защитников Отечества, символизирует их боевые заслуги и самоотверженное служение Родине. Патриотизм, мужество и беззаветное служение Отчизне всегда были и остаются важными ценностями российского народа», – сказал Александр Сысоев.

По случаю праздника был объявлен приказ о присвоении сотрудникам очередных квалификационных званий и названы имена победителей соревнований по стрельбе из табельного оружия: среди сотрудников лучший результат показал старший оперативный дежурный филиала Геннадий Чупенков, среди курсантов – Иван Далаков и Роман Багаев.