Общество

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с «Миссис Великие Луки» Светланой Фетисовой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня ведущий Дмитрий Иванов продолжит знакомить радиослушателей с творчеством великолукских исполнителей и музыкантов и на этот раз пригласил в студию певицу, композитора и автора песен, руководителя студии эстрадного вокала «СОЛО» для детей и взрослых Дома культуры Ленинского комсомола, обладательницу звания «Миссис Великие Луки» Светлану Фетисову.

Почему гостья студии решила связать свою жизнь с вокалом? Что она напевает себе под нос, когда варит суп? Что привело ее к творчеству Анны Герман? Когда пришло ощущение, что хочется уже не только самосовершенствоваться, но и отдавать себя обучению детей? Как находить таланты? Как слелать первый шаг, чтобы решиться участвовать в конкурсе красоты? Что лучше - быть королевой в маленьком городе или одним из многих в столице?

Об этом и многом другом Светлана Фетисова расскажет в эфире и, конечно же, исполнит несколько композиций.