Общество

Агроном посоветовал начинать подготовку рассады с перцев и баклажанов

Чтобы летом получить гарантированный урожай овощных культур, огородникам надо вовремя приступить к выращиванию рассады, отметил агроном Владимир Викулов. В первую очередь нужно посеять семена острых перцев, уточнил он.

«Первыми обычно высаживаются перцы, особенно острые перцы. За ними идут перцы сладких сортов и баклажаны. И время посева семян всегда надо отсчитывать назад от времени высаживания рассады в теплицу или в грунт. Условно, если человек высаживает рассаду перцев в теплицу 1 мая, ее возраст должен составлять 50-55 дней. Мы отсчитываем назад этот срок и добавляем еще несколько дней на сам процесс прорастания семян», – приводит слова Викулова радио Sputnik.

Позднее можно заняться томатами, продолжил агроном.

«Томаты растут быстрее. У нас две группы сортов: высокорослые гибридные, которые выращиваются в теплицах, и низкорослые гибридные – для открытого грунта. В открытый грунт томаты надо высаживать после установления устойчивой теплой погоды, когда минуют заморозки, в средней полосе это первые числа июня. Рассада томата при этом должна быть немного моложе, чем перцы, 40-45 дней ей должно быть. Отматываем условно от 1 июня эти дни, и в получившиеся сроки высеваем», – рекомендует Викулов.

Рассада огурцов, кабачков, патиссонов и тыкв растет более активно, чем перцы и томаты, добавил эксперт.

«Возраст рассады тыквенных культур – огурцов, кабачков – должен составлять не более 25-30 дней. При наступлении тепла огородник в свою теплицу может единовременно высаживать все эти овощи», – сказал Викулов.

Рассаду лучше не переращивать, иначе в огороде она будет долго приживаться, предупредил он.

«Многие любители начинают рано сеять, при недостатке света и тепла. В итоге рассада вырастает длиннющая и несчастная, и весь этот забег, для чего нам нужна рассада, теряет смысл. Потому что при посадке такая рассада должна прийти в себя, заново нарастить нормальные листья, развить корневую систему. Проще ее купить в каких-либо близлежащих хозяйствах, чем выращивать задолго до посадки. Может быть, это будут не те сорта, но зато рассада будет более жизнестойкой, и человек получит гарантированный урожай», – заключил Викулов.