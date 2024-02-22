Общество

Праздничная акция «Экологичная упаковка» состоялась в Пскове

Экологическая акция «Экологичная упаковка» прошла в торговом центре «Империал» в Пскове 23 февраля. Команда проекта «Экомышление» поздравляла мужчин с Днем защитника Отечества и вручала символичные подарки, а кто-то сам упаковывал подарок для себя или близких, сообщили Псковской Ленте Новостей кураторы проекта.

Фото здесь и далее: «Экомышление»

Девушки-волонтеры из Печор рассказывали посетителям «Империала» об альтернативных одноразовым вещах, экологичных материалах и экопривычках. В экологической акции приняли участие 54 человека.

Для самых маленьких участников акции был организован показ мультфильмов про сортировку отходов.

«Сегодня мы совместили два понятия: экологию и праздник. В наших мастер-классах мы показываем и рассказываем, что экологичный подход должен быть в любом деле, и даже подарки можно сделать более экологичными, выбрав для них упаковку, которая не причинит вреда природе!» - отметил руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров.

Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов.