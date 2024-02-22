Общество

Псковский выпуск программы «Играем свадьбу!» вышел в эфир на Первом канале

Выпуск программы «Играем свадьбу!», снятый в Псковской области, вышел в эфир на Первом канале 25 февраля.

Источник: «Играем свадьбу!» / Первый канал

В передаче рассказывается о том, какие свадебные традиции были в Псковской области, как выбирались наряды и музыка на свадьбу, а также многое другое. Из псковского выпуска зрители могут узнать о традициях ношения свадебных головных уборов, посещения бани как части свадебного обряда и прочих традициях, пишет «МК в Пскове».

Напомним, программа «Играем свадьбу!» рассказывает о свадебных обычаях в разных регионах и является своего рода настоящим свадебным путеводителем.

Ранее вышли выпуски программы, посвященные татарской, казачьей, удмуртской свадьбе.