Общество

«Может привести к смерти»: терапевт перечислил опасные симптомы отравления

При пищевом отравлении многие предпочитают лечиться самостоятельно, не консультируясь со специалистами. Так действовать нельзя, считает врач-терапевт, автор книги «Пока едет "Скорая"» Андрей Звонков.

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«Если есть то, что мы называем мозговой симптоматикой, – головокружение, тошнота, мурашки, потемнение в глазах, неустойчивость походки, нарушение пальценосовой пробы (пациент не попадает пальцем в нос с закрытыми глазами, – ред.) – это говорит о том, что ситуация достаточно серьезная для обращения к медикам. Все, что касается реакции головного мозга, – мы не знаем, на что. Это может быть отравление, а может быть резкое падение давления, опухоль в мозгу стала давить и прочее. Сам человек вряд ли может разобраться в ситуации и принять правильное решение: он болен, у него уже нарушена определенная адекватность в оценке происходящего», – цитирует его радио Sputnik.

Нельзя откладывать обращение к врачу и в том случае, если мозговая симптоматика появилась уже после явных признаков расстройства пищеварения, уточнил медик.

«Человек говорит: "Да, я поел, и у меня появились рези в животе, тошнота, поднялась температура и стала кружиться голова". То есть если имеется явная связь с едой – сначала проявляется брюшная патология, а потом уже мозговая, и прослеживается преемственность в развитии симптомов – тоже надо обращаться к врачу. Мы всегда должны исходить из вероятной тяжести состояния: это может быть что-то очень серьезное, например, отравление грибами или ботулизм. Пока мы не будем точно знать, чем человек отравился, мы должны исходить из того, что это может привести к смерти», – сказал Андрей Звонков.

При отсутствии мозговой симптоматики нужно вызывать врача, если в результате отравления у человека падает артериальное давление, а также замедляется или сильно учащается сердечный ритм, добавил он.

Следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если признаки интоксикации появились у ребенка, продолжил терапевт.

«У детей очень низкая масса тела, плохая терморегуляция, очень высокая реактивность на токсины. Разница в интоксикации будет колоссальная, если взрослый съел три ложки протухшего салата, и ребенок те же три ложки съел. Ребенка будет выворачивать так, что он, бедный, может и погибнуть от обезвоживания. Если у ребенка появляется мозговая симптоматика, он вялый, его тошнит, он засыпает, у него высокая или, не дай бог, уже низкая температура, самое оптимальное – завернуть его в одеяло, сесть в машину любую, такси, куда угодно, и прилететь в ближайшую детскую больницу, просто самотеком», – посоветовал Андрей Звонков.