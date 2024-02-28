Общество

Отмену порога беспошлинного ввоза покупок из-за рубежа обсуждают в России

В конце 2023 года главы государств- участников ЕАЭС одобрили и направили на ратификацию поправки в Таможенный кодекс, которые касаются трансграничной торговли. Например, в союзе появился новый термин — «товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами». Также эти изменения предоставили Евразийской экономической комиссии право вообще отказаться от установления нормы беспошлинного ввоза таких товаров.

Об этом сказано в письме Ozon в адрес помощника президента РФ Максима Орешкина, пишут «Известия». Издание направило запрос его представителю. Сейчас люди могут бесплатно заказать в сети и получить из-за границы товары на 1000 евро и весом 31 кг, выше этого лимита придется платить 15% от стоимости продукции.

С учетом этих нововведений на площадке уже начали обсуждать отказ от порога беспошлинного ввоза, сказано в письме компании. Готов и направлен в страны соответствующий проект решения Совета ЕЭК: власти не только обнуляют нормы безоплатного ввоза, но и устанавливают единую ставку пошлины на уровне 5%, подчеркивает Ozon.

Минфин подтверждает это в письме в Минэкономразвития: в ЕЭК обсуждают проекта акта, который определит единую ставку пошлины для товаров, которые люди купили за границей в Сети. Ее предлагают установить в размере 5%, но не менее €1 за 1 кг. В Минфине уверены, что такой шаг экономически обоснован: ведь товары, которые ввозит в РФ обычная торговля, облагаются пошлинами.

Это коснется 34 млн российских граждан — так компания оценила число покупателей трансграничных товаров. Цены на них вырастут на 5%, плюс кардинально усложнится процесс покупки — после каждой придется по отдельной процедуре оплачивать пошлину, уверены в Ozon.