Общество

«Человек-эпоха»: ушел из жизни экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

В возрасте 94 лет умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков, сообщила в своем Telegram-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Николай Рыжков. Фото: пресс-служба Совета Федерации

«Ушел потрясающий и светлый человек – Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова», - отметила она.

Валентина Матвиенко напомнила, что в Конституции записана фраза об уважении к человеку труда. «Так вот, для меня Николай Иванович – ярчайший пример "человека труда". Честного, бескорыстного и ответственного. На всех этапах своего пути – от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР, – он был именно "человеком труда". И своим трудом заслужил почет, уважение и, я уверена, достойное место в истории», - подчеркнула спикер Совфеда.

«Мы давно были знакомы, долго работали вместе в Совете Федерации. И для меня смерть Николая Ивановича большое личное потрясение. Светлая и долгая память ему», - добавила Валентина Матвиенко.

Николай Рыжков был председателем Совета министров СССР (1985—1991), депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР (1974—1989) от Свердловской области. Лауреат Государственной премии СССР (1969, 1979). Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации (2003—2023). Герой Труда Российской Федерации (2019), Национальный Герой Армении (2008).