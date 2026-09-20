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Краеведы расскажут о псковском подполье в годы войны 23 сентября

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23 сентября в 17:00 всех желающих приглашают на заседание Клуба псковских краеведов. Встреча будет посвящена подпольной борьбе на Псковщине в годы Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Афиша: Псковская областная библиотека имени Курбатова

Анатолий Филимонов, кандидат исторических наук, расскажет о народной борьбе жителей Псковщины против немецко-фашистских оккупантов. О мужестве, силе духа и героических делах псковичей поведет свою речь историк.

Уже в августе 1941 года в Пскове началась деятельность подпольных организаций и групп. В ноябре 1941 года был создан Псковский межрайонный подпольный партийный центр. К концу 1942 года на оккупированной территории было создано 11 межрайонных подпольных центров.

«Ждём всех в актовом зале. Вход свободный», - добавили в библиотеке.
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