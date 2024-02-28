Общество

Лекцию по повышению правовой грамотности провели в псковском медколледже

Лекция, направленная на повышение правовой грамотности молодежи, прошла в Псковском медицинском колледже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Петухова напомнила первокурсникам их права и обязанности, а также правовые последствия пренебрежения нормами законодательства.

Она разъяснила будущим медикам понятие вандализма, предупредила об ответственности, предусмотренной законодательством за действия, направленные на уничтожение исторических памятников, осквернение жилых домов или других объектов социальной инфраструктуры, порчу имущества, выражающуюся и в нанесении различных надписей, зачастую нецензурного характера, на заборах и фасадах зданий, в общественных местах.

Ирина Петухова рассказала о разных формах экстремизма и той ответственности, которую несет каждый гражданин за поддержку экстремистских проявлений. В частности, речь шла о различных видах деструктивных групп в социальных сетях, оказывающих негативное влияние на молодежную среду.

В продолжение беседы спикер проинформировала собравшихся о правовых последствиях деятельности, связанной с изготовлением или распространением наркосодержащих веществ, а также говорила о негативном влиянии наркотиков на организм и само будущее человека.

Актуальными стали и вопросы интернет-безопасности. Важно не стать жертвами мошенников и предотвратить распространение персональных данных, отметили в пресс-службе. Гостья призвала молодых горожан очень ответственно подходить к комментированию тех или иных материалов в Сети и предупредила, что в настоящее время анонимность вовсе не является залогом безнаказанности.

Кроме того, Ирина Петухова обратила особое внимание аудитории на недопустимость употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, курения и напомнила временные рамки их нахождения на улице без родителей или законных представителей. Выступавшая поблагодарила ребят за активное участие в обсуждении поднятых тем и пожелала им успехов в учебе, взаимопонимания, активной жизненной позиции.

В пресс-службе добавили, что эта встреча полицейских с учащимися колледжа была организована совместно с Общественным советом при УМВД России по городу Пскову.