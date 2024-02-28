Общество

Представители региональной прокуратуры и ОНК проверили условия содержания в псковском СИЗО

Заместитель регионального прокурора Алексей Попов, председатель общественной наблюдательной комиссии Николай Червяков в сопровождении первого заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова, руководства учреждения, а также работников областной прокуратуры и членов ОНК посетили следственный изолятор №1 города Пскова. Проверяющие совершили обход коммунально-бытовых, административно-хозяйственных и камерных помещений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Главной целью визита стала проверка условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Сотрудники надзорного ведомства и представители общественности посетили камеры, в том числе где содержатся женщины и несовершеннолетние, карцерные помещения. Кроме того, осмотрели отряд по хозяйственному обслуживанию.

Во время посещения каждого объекта проводились беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на предмет наличия у них жалоб на условия содержания в учреждении.

При подведении итогов проверяющие дали рекомендации руководству следственного изолятора по совершенствованию деятельности в сфере соблюдения прав и законных интересов лиц, находящихся в СИЗО.