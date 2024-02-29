Общество

Две тысячи жительниц Псковской области получили пособие по беременности и родам в 2023 году

С начала 2023 года отделение социального фонда России по Псковской области перечислило пособие по беременности и родам 1 904 мамам в регионе. На эти цели было направлено 249 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.

«Пособие полагается работающим женщинам, родившим малыша или усыновившим его до трех месяцев. Для его выплаты женщина должна подать заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам своему работодателю, а он в свою очередь предоставит необходимые сведения в СФР. При поступлении полных и достоверных сведений, необходимых для назначения пособия, средства будут перечислены фондом в течение 10 рабочих дней», — отметила управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Размер выплаты зависит от заработка женщины, а также от сложности родов. Пособие назначается женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после. При многоплодной беременности или родов с осложнениями срок отпуска увеличивается (например, при многоплодной беременности считают 194 дня).

Минимальный и максимальный размеры пособия с 1 января в 2024 года составляют:

нормальные роды (140 дней), минимальный размер — 88 565 рублей, максимальный — 565 562 рубля;

осложненные роды (одноплодная беременность), 156 дней, минимальный размер — 98 687 рублей, максимальный — 630 197 рублей;

осложненные роды (многоплодная беременность), 194 дня, минимальный размер — 122 726 рублей, максимальный — 783 707 рублей.

Вся сумма пособия выплачивается женщине разово за весь период отпуска.

Неработающая мама также может получить пособие, если центр занятости признал ее безработной в течение года со дня ее увольнения. Само увольнение при этом должно быть в связи с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае для оформления выплаты необходимо подать заявление в клиентской службе отделения СФР по Псковской области, в региональном офисе МФЦ, или через портал Госуслуг.