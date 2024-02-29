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Общество

Программу капремонта детсадов запустят в 2025 году

29.02.2024 13:04|ПсковКомментариев: 0

Программу капитального ремонта детских садов запустят в России в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля.

«Капитальные ремонты детских садов начнутся со следующего года. Люди об этом говорят, это нужно. Что касается ремонтов школ, в настоящее время ремонт требуется в 18,5 тысячи зданий. До 2030 года поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а потом продолжим ремонты школ в плановом режиме», - сказал Путин.

Всего регионам до 2030 года дополнительно на капремонты школ и детсадов выделят более 40 млрд рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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