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Общество

Подрядчика из Хабаровска наказали за срыв контракта с псковским перинатальным центром

01.03.2024 11:28|ПсковКомментариев: 0

ООО «Талион» (город Хабаровск) в Псковской области включили в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. 

10 января Псковский клинический перинатальный центр и ООО «Талион» заключили контракт на оказание прачечных услуг (стирка мягкого инвентаря). В этот же день подрядчик предложил расторгнуть контракт по соглашению сторон в связи с возможной приостановкой деятельности, а также выходом из строя автотранспорта для логистических нужд.

«ООО "Талион" не исполнило обязательства по контракту, что свидетельствовало о недобросовестных действиях общества и виновном уклонении, которое привело к неисполнению контракта. Недобросовестные действия общества привели к срыву деятельности учреждения здравоохранения, Заказчик вынужден был заключить прямой договор по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, чтобы обеспечить стирку мягкого инвентаря», - отметили в Псковском УФАС. 

В итоге ООО «Талион» включили в реестр недобросовестных подрядчиков сроком на два года.

Теги: #перинатальный центр #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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