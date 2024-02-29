Общество

Останется ли Псковская область без эквадорских роз на 8 марта, ответили в Россельхознадзоре

В середине февраля Россельхознадзор усилил контроль за ввозом эквадорских и нидерландских роз в Россию из стран Евросоюза. Об этом сообщается на пресс-конференции ведомства в Пскове 1 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наибольшее количество заражённой продукции выявили в розах Эквадора и Нидерландов, что составило 23-24% от общих случаев», – рассказала сотрудник управления Россельхознадзора Светлана Смурова. Она подчеркнула, что в целях недопущения ввоза карантинных объектов проводится тщательный контроль продукции.

«Временных ограничений на ввоз срезанных цветов, произведенных в Эквадоре и Нидерландах, нет», – добавила она.