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Общество

Более ста тысяч заражённых цветов выявили в Псковской области с начала года

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193 случая карантинных вредных объектов выявили в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщила сотрудник управления Россельхознадзора Светлана Смурова в ходе пресс-конференции 1 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. Общее количество зараженной продукции составило 119 507 штук (0,1% об общего объема проконтролированной продукции). Среди них: - западный цветочный трипс – 169 случаев; - томатный трипс – 10 случаев; - табачная белокрылка – 7 случаев; - эхинотрипс американский – 3 случая; - белая ржавчина хризантем – 4 случая. Сотрудник ведомства уточнила, что в отношении партии (части партии) срезанных цветов, зараженной КВО, по решению собственника и за счет средств собственника продукции применяются следующие карантинные фитосанитарные меры: возврат, уничтожение.