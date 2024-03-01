Более ста тысяч заражённых цветов выявили в Псковской области с начала года

193 случая карантинных вредных объектов выявили в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщила сотрудник управления Россельхознадзора Светлана Смурова в ходе пресс-конференции 1 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Общее количество зараженной продукции составило 119 507 штук (0,1% об общего объема проконтролированной продукции).
Среди них:
- западный цветочный трипс – 169 случаев;
- томатный трипс – 10 случаев;
- табачная белокрылка – 7 случаев;
- эхинотрипс американский – 3 случая;
- белая ржавчина хризантем – 4 случая.
Сотрудник ведомства уточнила, что в отношении партии (части партии) срезанных цветов, зараженной КВО, по решению собственника и за счет средств собственника продукции применяются следующие карантинные фитосанитарные меры: возврат, уничтожение.