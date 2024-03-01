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Общество

Выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт» посмотрели гости штаба общественной поддержки

01.03.2024 18:26|ПсковКомментариев: 0

Совместный проект Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества и ПЛН-ТВ «Истфакт» представили в штабе общественной поддержки Псковской области. Мероприятие «Без корней и трава не растёт» прошло при содействии социально-культурного центра «Троицкий» 1 марта, сообщает Telegram-канал регионального отделения РВИО.

«Историко-просветительский проект "Истфакт" реализуется с июля 2021 года. Он реализуется при поддержке регионального отделения РВИО, за что хочу выразить отдельную благодарность руководителю реготделения — Александру Александровичу Борисову. Выпуски "Истфакта" посвящены историческим событиям, личностям и важнейшим объектам историко-культурного наследия Псковщины», - выступил представитель регионального отделения Артем Татаренко.

Участникам мероприятия рассказали о цели и задачах проекта, об уже вышедших фильмах. Затем им предложили познакомиться с проектом, показав выпуск про Воеводу Шуйского. 

 

Сотрудничество регионального отделения РВИО и штаба общественной поддержки планируется продолжить. 

Какой вклад внес воевода Шуйский в оборону Пскова 1581 года и почему средневековые правители Московской Руси не были благосклонны к защитнику города - смотрите в 32-м выпуске «Истфакта».

Теги: #рвио
Источник: Псковская Лента Новостей
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