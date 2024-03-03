Общество

Более 130 человек получили статус безработного в Псковской области в январе

Статус безработного в Псковской области в январе 2024 года получили 135 человек, трудоустроено за месяц 126 человек. Размеры трудоустройства были на 80 человек, или на 38,8 процента меньше, чем в январе 2023 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

В среднем за октябрь-декабрь 2023 года 8,1 тыс. человек (по оценке) в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше за октябрь-декабрь 2023 года составил 2,6 процента.

К концу января 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1340 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1073 человека имели статус безработного, в том числе 936 человек получали пособие по безработице.