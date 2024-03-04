Общество

Почти 50 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 172 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 25 февраля по 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 13 административных правонарушений, изъяли 21 единицу оружия и 46 боеприпасов.

«Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения»,- напомнили в центре ЛРР.