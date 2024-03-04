Общество

Своевременное обнаружение анемии помогло 40-летней великолучанке избежать осложнений

Своевременное обнаружение анемии помогло 40-летней пациентке в Великих Луках избежать возникновения серьезных осложнений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Пациентка в возрасте 40 лет страдала отдышкой, повышенной утомляемостью, но списывала эти симптомы на возможное заболевание сердца. Пройдя необходимые процедуры в рамках первого этапа диспансеризации, у пациентки не выявили проблем на ЭКГ, но по результатам анализа крови женщине диагностировали железодефицитную анемию средней степени тяжести, концентрация гемоглобина находилась в пределах 74-76 г/л.

Женщину госпитализировали в отделение терапии Великолукской межрайонной больницы, где было проведено повторное исследование анализа крови, который подтвердил железодефицит.

Вопреки расхожему мнению, что анемию можно не лечить, с ней живут, низкий уровень гемоглобина чреват осложнениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и других систем, снижением общего иммунитета, заметили в профильном комитете.

«Пациентка прошла комплексное обследование для определения причины возникновения анемии, было проведено необходимое лечение», - отметила её лечащий врач Антонина Байкова.