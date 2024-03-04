Общество

Россиянам хотят разрешить переходить на «удаленку» вместо больничного

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов анонсировал разработку еще одного законопроекта, защищающего права работников. Он предполагает закрепление порядка перевода сотрудников на удаленную работу во время болезни по согласованию с работодателем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

Главная идея разработки – если сотрудник готов дистанционно выполнять свои обязанности, ему нужно предоставить такую возможность. Основными условиями выставлены полная добровольность и отсутствие ущерба для здоровья. Таким образом, по мнению Ярослава Нилова, сотруднику удастся не потерять в заработке, а предприятию – не сбить процессы в поисках замены.

На практике все чаще можно наблюдать ситуацию, когда работодатели стимулируют своих работников в случае болезни не брать больничный, а переходить на дистанционный формат работы.

По статистике, пятая часть работодателей ничего не имеют против замены больничного удаленным форматом, если работники сами изъявляют такое желание. Обычно это происходит, когда недомогание не мешает трудовой функции, но ехать на работу уже не позволяет, а оформлять временную нетрудоспособность – значит, терять в деньгах.

Если специалист имеет опыт работы менее 5 лет, то размер компенсации составит всего 60% заработка. Чем больше стаж, тем значительнее размер выплат.

Эффективность удаленной работы наглядно доказала пандемия коронавируса. Большинство отправленных на «удаленку» сотрудников признали, что выдают более высокие результаты в таком формате. Однако в законодательстве ни он, ни гибридный режим не предусмотрены.