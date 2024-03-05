Общество

Какой будет погода 8 марта в Псковской области, рассказала синоптик

О погоде 8 марта и на праздничных выходных в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Прогнозируется достаточно хорошая погода для этого времени года. Мы ожидаем погоду преимущественно без осадков. Будет дуть ветер северных направлений от слабого до умеренного. Ночные температуры стабильно отрицательные от -2 до -7 градусов, в отдельные ночи - от -8 до -9 градусов. Дневные температуры слабоположительные - от 0 до +5 градусов», - рассказала синоптик.

В Международный женский день, 8 марта, никаких особых погодных условий не ожидается, добавила она.