Общество

Псковский губернатор примет участие в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 6 марта, примет участие в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии предоставлены пресс-службой Всемирного фестиваля молодежи

Глава региона встретится с делегатами от региона, волонтерами и проведет ряд встреч. Вечером он посетит официальную церемонию закрытия Всемирного фестиваля молодежи с участием президента России Владимира Путина.

Напомним, что в составе псковской делегации 47 человек и 14 волонтеров. Псковичи участвуют в мероприятиях на тематических площадках, обмениваются опытом и успешными практиками в сфере молодежной политики с представителями разных стран и регионов Российской Федерации. Программа фестиваля включает панельные сессии, дискуссии и лекции, мастер-классы, а также выставки, спортивные соревнования и совместные тренировки и добровольческие акции.

В рамках фермерской ярмарки, которая развернута на одной из фестивальных площадок, представлен псковский бренд «Столбушино», который привлекает внимание многих участников.

Псков представлен и на стенде ОАО «РЖД» в рамках межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России», который объединяет исторические города Северо-Запада России, где сохранились уникальные памятники истории и культуры.

Всемирный фестиваль молодежи — это крупнейшее международное молодежное событие, которое объединило 20 тысяч участников со всего мира на федеральной территории «Сириус». Представители бизнеса, медиа, образования, науки, культуры, волонтерства, спорта и многих других сфер смогли найти новых друзей и наладить контакты. Фестиваль предназначен для участников от 14 до 35 лет.