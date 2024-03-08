Общество

Дмитрий Шахов вручил благодарности работникам областной прокуратуры

Торжественное награждение сотрудников органов прокуратуры за личный вклад в защиту и обеспечение прав граждан прошло в прокуратуре Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Обращаясь к награждённым, Дмитрий Шахов отметил особую значимость взаимодействия региональных омбудсменов с органами прокуратуры. «Прокуратура субъекта Российской Федерации - главный партнер каждого регионального уполномоченного по правам человека, и также считают все мои коллеги. Активно и эффективно взаимодействует с Генеральной прокуратурой России и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Наше оперативное и эффективное взаимодействие - это залог успешной деятельности по профилактике и предупреждению нарушений прав и свобод человека и гражданина, их защите, а в некоторых случаях, и восстановлению уже нарушенных прав. В любом случае, для нас с вами права и свободы конкретного человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, а их защита - главная цель нашей деятельности. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы в вашем лице поблагодарить всех сотрудников прокуратуры, стоящих на страже законов и обеспечивающих государственную гарантию соблюдения прав наших граждан», - особо подчеркнул Дмитрий Шахов.

Благодарностями уполномоченного по правам человека в Псковской области за личный вклад в обеспечение прав и свобод человека и гражданина на территории Псковской области и эффективное взаимодействие с региональным омбудсменом по защите прав и свобод человека и гражданина отмечены: старший помощник прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Ольга Горовацкая и заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Екатерина Рябых.

В завершении торжественной церемонии прокурор области Андрей Мошков и региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов поздравили Екатерину Рябых и Ольгу Горовацкую с заслуженными наградами и пожелали им дальнейших успехов в работе по защите и обеспечению прав и свобод граждан.