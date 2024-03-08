Общество

Комету PanSTARRS вблизи звезды Унук Альхайя запечатлел псковский астроном-любитель

Комету C/2021 S3 (PanSTARRS) вблизи звезды Унук Альхайя запечатлел астроном-любитель, пскович Петр Митрофанов. Снимок опубликован в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

. Снимок 4 марта 2024 года. Фотографии: Петр Митрофанов

«Данная комета видна во второй половине ночи в юго-восточной стороне неба, в настоящее время находится в области Млечного Пути в созвездии Змеи, а в середине марта перейдет в созвездие Орла и доступна наблюдениям в любительские телескопы, имя блеск около 9-10 звездной величины», - отметил он.

Снимок 5 марта 2024 года.

Комета PanSTARRS была открыта в мае 2017 года на расстоянии 16,09 а.е. от Солнца за орбитой Сатурна.