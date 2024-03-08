Общество

Псковские росгвардейцы поздравили с праздником вдов и матерей погибших боевых товарищей

Псковские росгвардейцы поздравили с Международным женским днем вдов и матерей боевых товарищей, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фотография предоставлена пресс-службой управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы вручили женщинам цветы и подарки, а также расспросили об имеющихся проблемах, для решения которых могла бы понадобиться их помощь.

Родственники погибших правоохранителей в свою очередь поблагодарили росгвардейцев за добрые пожелания, оказываемую поддержку на протяжении многих лет, и за то, что память о дорогих им людях много лет живёт в сердцах коллег.