Псковские росгвардейцы поздравили с праздником вдов и матерей погибших боевых товарищей

Псковские росгвардейцы поздравили с Международным женским днем вдов и матерей боевых товарищей, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Фотография предоставлена пресс-службой управления Росгвардии по Псковской области
Росгвардейцы вручили женщинам цветы и подарки, а также расспросили об имеющихся проблемах, для решения которых могла бы понадобиться их помощь.
Родственники погибших правоохранителей в свою очередь поблагодарили росгвардейцев за добрые пожелания, оказываемую поддержку на протяжении многих лет, и за то, что память о дорогих им людях много лет живёт в сердцах коллег.