Общество

С восемью погибшими бойцами спецоперации простились в Псковской области

С восемью погибшими в ходе специальной военной операции военнослужащими простились в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В Псковской области простились с прапорщиком Валерием Бачишем, старшим сержантом Эдуардом Лецким, сержантом Евгением Кленовым, рядовыми Ильей Вокуловым, Иваном Ивановым, Валентином Коротковым, Юрием Корзуном, Евгением Тагиевым.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем. Мы вместе!» - добавил Михаил Ведерников.