Инфекционист спрогнозировал эволюцию коронавируса

Коронавирус продолжит эволюционировать, он поражает нервную, костно-мышечную, сердечную системы, сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.
Он добавил, что заболевание характеризуется поражением сосудов, а так как они пронизывают весь организм, то могут поражаться любые органы, пишет РИА Новости.
«Коронавирус продолжает эволюционировать и в будущем станет таким же, как обычные респираторные заболевания», - пояснил Малышев.
Инфекционист добавил, что за все время пандемии коронавирус эволюционировал от тяжелого к более легкому течению. Теперь болезнь проще распространяется и легче протекает.