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Общество

Инфекционист спрогнозировал эволюцию коронавируса

11.03.2024 09:28|ПсковКомментариев: 0

Коронавирус продолжит эволюционировать, он поражает нервную, костно-мышечную, сердечную системы, сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

«Идет время, и чем больше мы знаем, тем больше видим, что даже при легком, при легчайшем течении болезни, потом могут быть различные осложнения. Последствий за все время пандемии наблюдалось очень много. Это и поражение нервной системы, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной и сердечной систем», - сказал специалист.

Он добавил, что заболевание характеризуется поражением сосудов, а так как они пронизывают весь организм, то могут поражаться любые органы, пишет РИА Новости

«Коронавирус продолжает эволюционировать и в будущем станет таким же, как обычные респираторные заболевания», - пояснил Малышев.

Инфекционист добавил, что за все время пандемии коронавирус эволюционировал от тяжелого к более легкому течению. Теперь болезнь проще распространяется и легче протекает.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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