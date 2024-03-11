Общество

Тяговый подвижной состав депо в Великих Луках пополнится новыми локомотивами

ОАО «Российские железные дороги» инвестирует более 13 млрд рублей на обновление локомотивного парка Октябрьской магистрали. В 2024 году запланирована поставка 56 локомотивов отечественного производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Тяговый подвижной состав депо «Великие Луки» пополнится 8 новыми локомотивами 2ТЭ25КМ «Пересвет», выпускаемых также на Брянском машиностроительном заводе (БМЗ). Это российский грузовой магистральный двухсекционный тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока и коллекторными тяговыми электродвигателями.

Десять пассажирских локомотивов ЭП2К производства АО «Коломенский завод» поступят в эксплуатационное локомотивное депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский. Это российский серийный магистральный электровоз постоянного тока с конструкционной скоростью 160 км/ч, системой энергоснабжения вагонов поезда предназначен для вождения пассажирских поездов на электрифицированных участках железных дорог.

На службу в депо Санкт-Петербург-Варшавский будет принят новый пассажирский тепловоз ТЭП70БС. Локомотив оснащен системой централизованного энергоснабжения вагонов, что позволяет его использовать для ведения поездов повышенной комфортности на неэлектрофицированных участках дороги.

В течение года в эксплуатацию в депо Санкт-Петербург-Финляндский поступят 11 новых машин ТЭМ18ДМ для выполнения вывозной, маневровой и горочной работы. Это локомотивы с двигателем мощностью 1200 л.с., произведенные на Брянском машиностроительном заводе.

В депо Волховстрой поступят 10 грузовых двухсекционных магистральных электровозов постоянного тока 2ЭС6 «Синара», произведенных на заводе ООО «Уральские локомотивы». Этот локомотив способен вести поезд на участках как с равнинным, так и горным профилем пути.

Парк локомотивов депо Кандалакша пополнится 16 магистральными грузовыми многосекционными электровозами переменного тока 2ЭС5К «Ермак». Они собираются на Новочеркасском электровозостроительном заводе и предназначены для вождения грузовых поездов повышенной массы.

«Все современные локомотивы обладают усовершенствованной системой управления, в том числе тормозной, что повышает уровень безопасности, обеспечивает энергосбережение. Кроме того, для создания комфортных условий работы локомотивных бригад тяговый подвижной состав оборудован комплексными установками климат-контроля, санитарными узлами, в кабине машиниста установлены виброустойчивые кресла, шумо- и пожароустойчивые двери», - добавили в компании.